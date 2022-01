Globos de Oro: Revisa aquí la lista completa de los ganadores

La noche de este domingo se reveló el listado de los ganadores de los Globos de Oro en su edición 2022.

A diferencia de otras versiones del evento, en esta oportunidad se llevó a cabo sin transmisión en vivo ni alfombra roja, convirtiéndose en la edición más “silenciosa” de la premiación.

Esto luego que la cadena NBC optara –en mayo del año pasado– no televisar el evento que premia producciones cinematográficas.

“Seguimos creyendo que la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood (HFPA) está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Por tanto, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022″, detalló entonces la cadena que sí transmitirá la premiación en 2023.

En tanto, la edición n°79 de los Globos de Oro premió dentro de sus ganadores a The power of the dog como Mejor Película, mientras que Nicole Kidman y Will Smith se llevaron los premios como los mejores actores.

Hay que recordar que los Globos de Oro se celebran desde enero de 1944, evento que reconoce la excelencia de profesionales del mundo del cine y la televisión.

Revisa aquí la lista de ganadores:

Cine:

Mejor película (drama): The Power of the Dog(“El poder del perro”)

Mejor película (comedia o musical): West Side Story

Mejor dirección: Jane Campion – “El poder del perro”

Mejor guion: Kenneth Branagh – “Belfast”

Mejor actor de drama: Will Smith- King Richard

Mejor actriz de drama: Nicole Kidman – Being the Ricardos

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Zegler – West Side Story

Mejor actor de comedia o musical: Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBoss – West Side Story

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee – “El poder del perro”

Mejor película de habla no inglesa: Drive my car(Japón)

Mejor película animada: “Encanto”

Mejor canción: No Time to Die – Billie Eilish para No Time to Die

Mejor banda sonora:Hans Zimmer – Dune

Televisión:

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Mejor serie de televisión (musical o comedia): Hacks

Mejor actriz de TV (drama): Michaela Jaé Rodriguez -Pose

Mejor actor de TV (drama): Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz de TV (musical o comedia): Jean Smart – Hacks

Mejor actor de TV (musical o comedia): Jason Sudeikis – Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en TV: Sarah Snook – Succession

Mejor actor de reparto en TV: O Yeong-su – “El juego del calamar”

Mejor miniserie o película para TV: The Underground Railroad (“El ferrocarril subterráneo”)

Mejor actor en miniserie o película para TV: Michael Keaton – Dopesick

Mejor actriz en miniserie o película para TV: Kate Winslet – Mare of Easttown