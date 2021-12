¿Se casa? Raquel Argandoña habría tomado importante decisión sobre su futuro con Félix Ureta

Podrían sonar campanas de boda. Raquel Argandoña podría dar el sí durante el año 2022 con su pareja, Félix Ureta.

Así al menos lo aseguró el periodista Luis Sandoval, quien indicó en el Me Late que, tras un arduo reporteo, podía confirmar el enlace.

“Están súper contentos, enamorados. Se le propone matrimonio, ella acepta y ahora están viendo dónde podría llevarse a cabo”, contó.

El reportero incluso dio detalles de cómo podría ser el enlace de la rubia con el hombre que se ha convertido en su compañero inseparable durante el último tiempo.

Argandoña y su feliz romance

Sandoval manifestó que “a mí me dicen que es un matrimonio matrimonio, que ella está contenta como está, pero quieren dar este paso”.

El panelista de TV+ señaló que “le escribí a ella y no me ha contestado. Lo que sí me dicen es que sería una ceremonia sencilla, con ‘dress code’ de lino”.

Y agregó que “están buscando la opción de hacerlo en la playa o en una viña” y que Félix hace rato le habría dado un vistoso anillo.

Entonces, Sergio Rojas complementó que “en su mano derecha tiene un anillo de compromiso, Félix sí le regaló un anillo a Raquel”.

Incluso, Luis añadió que más que una boda pomposa sería una especie de “ritual”. “Yo entiendo que con papeles no, ella no quiere casarse de una manera formal”, acotó Rojas.

Sandoval señaló que ellos “quieren formalizar esta relación… demostró que en más de dos años es una relación estable, consolidada”.

De esta forma, Raquel Argandoña podría cambiar su estado civil durante el próximo año, con el galán que la ha acompañado en todas, sobre todo cuando estuvo al borde de la muerte hace unos meses. ¡Ojalá que sí!