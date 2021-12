Naya Fácil disparó tras “compartir” con Cecilia Bolocco: “Es una horrible, rasca, ordinaria”

Estaba cenando con sus seguidores a través de una transmisión de Instagram. Y ahí, Naya Fácil no encontró nada mejor que descuerar a Cecilia Bolocco.

Todo partió porque sus fanáticos le preguntaron por ella, a quien conoció en los Giga Awards cuando participó.

Sin embargo, la opinión de la influencer sobre la conductora no fue nada de buena. De hecho, la crítico duramente.

“Es una vieja de mierda”, lanzó sin filtro alguno, impactando a quienes seguían su Live y no podían dar crédito a sus dichos.

Naya Fácil y su rabia contra Bolocco

Así, la joven siguió con su descarnado cuestionamiento. “Vende una pomada la Cecilia Bolocco así por Instagram. Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona”, indicó en declaraciones recogidas por el sitio Miraloquehizo.cl.

Naya Fácil se lanzó en picada contra Cecilia Bolocco pic.twitter.com/bMfLOiCal0 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) December 15, 2021

Y agregó que “la conocí en persona… no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible, me cae pésimo”.

Naya señaló que “la conocí, real chiquillos y no porque fuera así conmigo, a mí me da lo mismo si me saludan o no, vi como era la Cecilia Bolocco con la demás gente. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria”.

Tras estas duras palabras, Naya se comunicó con el panel del programa Me Late, donde envió un video aclarando sus dichos.

Ahí, relató todo lo que pasó en los Giga y reafirmó que “no me gustó, uno ve acá a una Cecilia Bolocco amorosa, humilde… pero apagan la cámara y cambia totalmente”.

De esta forma, Naya Fácil no sólo corroboró lo mismo que había planteado en su Live, sino que además volvió a darle con todo a Cecilia Bolocco. ¿Qué tal este pelambre?