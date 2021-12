Lanzando billetes de 20 mil: Nano Calderón impactó con ostentoso video

Nano Calderón impactó a sus seguidores de Instagram con video donde aparece nada menos que lanzando al aire varios billetes de 20 mil.

El influencer, acostumbrado a ostentar sus lujos en sus redes sociales, sorprendió con un llamativo anuncio.

Un millonario concurso que decidió publicitar con un registro donde se le ve a cara tapada y con varios fajos de dinero.

“Recuerden que sortearé un premio en $ entre los likes del video”, indicó el hijo de Raquel Argandoña, desatando la locura de sus fans.

Nano Calderón y su millonario concurso

Así, quienes le dieron me gusta al posteo, se ilusionaron de inmediato con poder ser ganadores de tanto billete junto.

“Yo con $100.000 quedo feliz para el tratamiento de mis brackets, lo demás lo pongo yo, es lo único que pido”, le dijo un usuario.

Mientras, otro le contestó: “Wow Nano que se te multiplique y me puedas prestar o regalar, no me enojo ni me incomodo con un milloncito”.

De esta forma, Nano Calderón señaló que “este lunes a las 9 PM les tendré una sorpresa que todos esperan. Estén atentos el lunes”, dejando entrever que ese día podría hacer feliz a alguien con su millonario premio.