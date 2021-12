Britney Spears celebró su primer cumpleaños libre con su novio…. ¿O esposo?

Luego de 13 años en tutela, Britney Spears por fin pudo celebrar su cumpleaños con absoluta libertad.

Así lo mostró la propia cantante que cumplió 40 años el jueves y que no dudó en manifestar su alegría en redes sociales.

En primera instancia, compartió una serie de publicaciones junto a su novio, Sam Asghari, en donde ambos posaron abrazados en la puerta de un avión.

“¡Oh, la preciosa alegría de hoy! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos… como pueden ver, no peso 800 libras como los paparazzi me tienen en las fotos… he estado haciendo ejercicio y es real… Como sea… ¡Dios gracias por poder salir del país. Estoy bendecida!”, escribió junto a una de las cuatro imágenes.

La salida de la pareja del país desató rápidamente algunos rumores, luego que Sam Asghari publicara la misma imagen de cumpleaños en sus redes sociales y le refiriera a Britney Spears como su “esposa”.

“Te llamo Leona porque admiro tu fuerza implacable, me inspira tu hermoso corazón, celebro tu sonrisa que ilumina mi mundo. Todos los días es tu cumpleaños mi reina. Feliz 1er cumpleaños a mi esposa”, expresó encendiendo las redes sociales.

Es importante señalar que desde el viernes 12 de noviembre Britney Spears logró poner fin a una tutela que se extendió por más de 13 años, tutela abusiva que no la dejaba tener hijos, recibir su dinero; entre otras cosas.

Esto sucedió luego que la jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles (Estados Unidos), Brenda Penny, aceptara la solicitud de la cantante para terminar con la tutela que su papá ejercía sobre ella.

Por su parte, la cantante agradeció el masivo apoyo que recibió con la campaña #FreeBritney que finalmente logró concretarse este año luego de varios años.