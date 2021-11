José Antonio Neme emitió sorprendente opinión sobre la aprobación del matrimonio igualitario

Estaban hablando sobre el matrimonio igualitario en el Mucho Gusto. Y ahí, Diana Bolocco le hizo una pregunta a José Antonio Neme que tuvo una sorprendente respuesta.

Resulta que los conductores entrevistaban a Pablo Vidal por la aprobación del proyecto en esta cámara, cuando la hermana de Cecilia Bolocco decidió interrogar a su compañero.

La animadora le dijo sin filtro alguno al periodista “estarías dispuesto a, si se aprueba… ¿te casarías?”.

Entonces, Neme le contestó con cara sorprendida “¿tú me quieres preguntar a mí si yo me casaría?”, a lo que Diana manifestó un sonoro “sí”.

Neme y su respuesta sobre el matrimonio

Así, José Antonio tomó aire y decidió emitir su opinión respecto a la duda de su colega, que esperaba ansiosa.

“Te voy a decir lo que yo opino. Yo quiero que todos los que quieran casarse se puedan casar, pero yo no creo en el matrimonio”, comentó Neme causando sorpresa.

Entonces, Diana lo cuestionó. “Mentiroso, mentiroso”, le lanzó, dejando claro que no le creía su postura.

Un hecho que José Antonio Neme replicó de una. “Ah, bueno, entonces para qué me preguntas pues, si me dices y me dejas como un mentiroso”, cerró taimado y negando todo interés en el matrimonio.