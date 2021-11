Pablo Maltés trató de “Espinita” a reportero de CNN: profesional le respondió

Una polémica de aquellas fue la que se dio entre Pablo Maltés y el periodista de CNN Nicolás Paut. Todo por las AFP.

Resulta que la pareja de Pamela Jiles trató de Espinita al reportero luego de que éste comentara que “el cuarto retiro de fondos tiene solo fines electorales. Ganar votos. Es el único objetivo”.

Maltés le contestó en su Twitter “Espinita de la Asociación de AFPs”, haciendo alusión al recordado personaje del Jappening con Já.

Espinita de la Asociación de AFPs https://t.co/GNZJSmQ0eW — Pablo Maltes Diputado D9 (@Pablo_Maltes) November 10, 2021

Entonces, Paut no se quedó callado. “No, contratado en CNN Chile hace 13 años. Y el trabajo no me lo dio mi pareja”, dejando la grande.

Maltés versus el reportero

Así, los dimes y diretes entre ambos generaron gran revuelo entre los otros cibernautas, expectantes con la pelea.

No, contratado en CNN Chile hace 13 años. Y el trabajo no me lo dio mi pareja. https://t.co/vDuRCngHWb — Nicolás Paut (@nicopaut) November 10, 2021

Sin embargo, la cosa quedó hasta ahí, ya que ninguno de los dos siguió respondiendo a las críticas del otro.

Recordemos, eso sí, que la discusión se dio en el marco de la votación del Cuarto Retiro en el Senado, que finalmente fue rechazado.

Un proyecto que pablo, pareja de Pablo Maltés ha defendido con uñas y dientes, lo que dejaría claro por qué el excandidato a gobernador se molesto tanto con el profesional de CNN.