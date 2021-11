Coté López criticó a Gabriel Boric por su contagio de Covid-19: “Sé con claridad por quién no voy a votar”

Coté López entró con todo a la arena política. Y lo hizo criticando nada menos que al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

La modelo subió dos historias a su cuenta de Instagram donde cuestionó sin filtro alguno al postulante a La Moneda.

En la primera, la blonda compartió una imagen con la noticia del contagio de Boric, donde expresó que “no me gusta la política, pero ¿les cuento algo? Partí con él arriba y ahora no votaría por él aunque fuera el único candidato”.

Y agregó que “tenía Covid. ¿Así va a cuidarnos? Vi los debates y no es capaz de responder nada con claridad y argumentos”.

La empresaria manifestó que “espero que no salga y que se presente en varios años con más experiencia, porque así no puede ser presidente de nuestro país, le falta mucho”.

Coté López disparó contra Gabriel Boric, Kast y Provoste

Luego, López compartió otra historia, donde dejó claro que “por Boric no voy a votar”, para después analizar a otros postulantes.

Así, Coté habló de José Antonio Kast, de quien mencionó que “si bien me parece experto en responder, no puedo creer que al 2021 sea una persona tan conservadora. No me gusta ningún extremo”.

Luego, habló de Yasna Provoste. “Pucha que una presidenta diga ‘busqué la información en Wikipedia’ deja mucho que desear”, comentó.

Finalmente, Coté López indicó que “creo que somos muchos en la misma situación. Yo no soy populista, no votaré por los que todos votan. Votaré por quien me convenza”.