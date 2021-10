Will Smith reveló en un documental que pensó en quitarse la vida: “Fue la única vez”

Will Smith confesó que alguna vez en su vida consideró el suicidio. Esta declaración aparece en el adelanto de Will Smith: The Best Shape of My Life, serie documental que mostrará la vida del actor de 53 años.

En el tráiler del proyecto producido por YouTube Originals, se ve al artista conversando con su familia en donde admite que una vez pensó en quitarse la vida. “Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, expresa ante sus hijos y madre en una escena del adelanto.

En tanto, esta docuserie del Will Smith tratará no sólo de la vida personal del actor y de cómo llegó a considerar el suicidio, sino que tiene por objetivo mostrar su cambio físico tras proponerse perder 20 libras en 20 semanas, o sea, 9 kilos en cuatro meses y medio.

De la misma forma, el actor terminará un libro biográfico, enfocado en la importancia de la salud mental.

En esta línea, el adelanto publicado en YouTube señala: “Will Smith se embarca en un viaje: perderá 20 libras en 20 semanas y terminará sus memorias, pero lo que emerge es un Will Smith que nunca has visto antes. Un Will Smith que se da cuenta de que en lo que más necesita trabajar es en su salud mental”.

“Esto va a estar genial, te mereces lo mejor”, “Esto es importante. Gracias por la inspiración”, “¿Quién más sintió escalofríos después de ver esto?”, son algunos de los comentarios que han expresado los seguidores del actor.

Finalmente, la serie será estrenada por la plataforma de pago YouTube Originals el próximo 8 de noviembre.

Revisa aquí el video: