Will Smith habló de su “matrimonio abierto” con Jada: “Ya no podíamos fingir”

Una serie de íntimas declaraciones realizó Will Smith en una reciente entrevista en la que conversó de su matrimonio con Jada Pinkett.

Fue en 1997 cuando el actor se casó con su actual esposa junto a quien decidió abrir su relación hace algunos años. “Nuestro matrimonio no estaba funcionando. Ya no podíamos fingir. Ambos éramos miserables y claramente algo tenía que cambiar”, se sinceró el actor.

En tanto, el concepto surgió de la vida familiar de Jada. “Nunca creyó en el matrimonio convencional… Ella tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Creció de una manera muy diferente a como yo crecí“, dijo en una entrevista a la revista CQ.

“Hubo importantes discusiones interminables sobre ¿Qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional”, detalló en la conversación.

“Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión“, añadió el actor en la entrevista.

“Y no sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más completa del amor”, se sinceró Will Smith sobre su matrimonio.

Hay que señalar que Will y su esposa, Jade, suman 24 años de matrimonio, del cual nacieron sus dos hijos Jayden y Willow.