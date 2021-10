¿Adriana Barrientos y Gonzalo Valenzuela? El affaire que salió a la luz en medio del nuevo romance del actor y Maite Orsini

Gonzalo Valenzuela ha dado que hablar por estos días debido a su romance con Maite Orsini, que fue confirmado con un paparazzeo publicado por la periodista Cecilia Gutiérrez.

Sin embargo, los tórtolos no han hablado nada, y la única que algo se refirió al vínculo fue la mamá de la diputada, que comentó en LUN su impresión frente a la relación.

Sin embargo, en medio de esto, en el programa Qué te lo Digo, de los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia, recordaron otro conocido affaire del Manguera.

Uno que lo involucró nada menos que con Adriana Barrientos, y que habría ocurrido hace unos años en el centro de ski Valle Nevado.

El romance de La Leona y Gonzalo Valenzuela

Así, Sergio Rojas contó que el actor y la modelo se habrían encontrado en la nieve. Y ahí, entre miradas, se habría dado la “cosa rica”.

“Entiendo que derritieron pero todo Valle Nevado… Y me dijo que el tipo era pero un crack en las ligas amatorias. Me lo dijo”, reveló el panelista de Me Late.

Entonces, Hugo Valencia agregó que una vez él le dijo a la maniquí en un programa “y no lo quiso confirmar…Yo tenía el dato que ella había tenido una noche de pasión con Gonzalo…Me dijo: ‘Amigo, coneja come callado'”.

De esta forma, en pleno desarrollo de su nuevo pololeo, Gonzalo Valenzuela tiene que enfrentar no sólo las informaciones sobre Maite Orsini, sino también sobre La Leona. ¿Qué opinará el actor?