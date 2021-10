Perla Ilich compartió una emotiva reflexión junto a una fotografía de sus tres hijos

Durante la tarde de este sábado, Perla Ilich sorprendió a sus seguidores tras publicar una imagen de sus hijos junto a una emotiva y potente reflexión.

A través de Instagram, la exchica reality expresó “que cosa más bella. Sin estos pequeños amores de mi vida, y no critiquen el maquillaje de Michelle Todo para niñas”.

Asimismo, Ilich aprovechó la instancia para hacer un llamado de respeto a sus seguidores, haciendo hincapié en su cultura. “Tenemos culturas distintas aprendan a entenderlas algun@s los quiero. Mi gente” indicó.

“Me encanta la aclaración“, “Que genial eso de la cultura” y “Se ven geniales, entiendo su cultura“, fueron algunos de los comentarios que recopiló la publicación, la cual ya cuenta con más de 18 mil Me Gusta.

Cabe destacar que no es primera vez que la exrostro de televisión utiliza sus redes sociales para compartir imágenes de sus hijos, pues constantemente publica actualizaciones de sus pequeños enterneciendo a su fanaticada.

“Mi primer amor Michelle una niña maravillosa con el mismo carácter que yo mi ayudante mi modeloca“, comentó junto a una serie de fotografías de sus retoños.

“Mi segundo amor mateo una persona increíblemente humilde que puede decir 100 veces al día te amo mamá“, explicó refiriéndose a su hijo.

Asimismo, Ilich expresó en aquella oportunidad “mi tercer amor Carolina mi chukita la que me saca canas verdes azules, pero es la que duerme con mamá“.

“Mis tres razones por la cual el cansancio no logra derrotarme por quien me levantado cada día pensando en que es lo mejor para ellos y cómo puede ser una mejor madre y persona cada día solo me queda agradecer casa día cada mañana y cada noche a dios por tenerlos en mi vida son el motor que me da la fuerza para decir cada día yo puedo muchas veces me canso”, indicó Perla Ilich.