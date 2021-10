Kika Silva encontró el amor en Estados Unidos: contó que se emparejó con hombre que la vio en “su peor versión”

Hace rato que no se sabía de ella y menos de su vida amorosa. Kika Silva se fue a vivir a Estados Unidos y varios le perdieron el rastro.

Sin embargo, ahora la rubia abrió su corazón en el programa de Instagram de José Miguel Viñuela junto a su nana, la Nené, llamado Desde la cocina.

Y ahí, la modelo no sólo comentó su actual vida en tierras gringas, sino que además reveló que nuevamente encontró el amor.

Esto luego de una bullada separación de una larga relación con el deportista Benjamín Israel, con quien estuvo emparejada durante años y tras varias idas y vueltas.

“Sí, conocí a alguien y estoy súper contenta (…) Mi corazón hace mucho tiempo que no estaba ocupado, pero parece que ahora está volviendo”, lanzó la joven.

Y agregó que “acá no se pide pololeo y no he preguntado en qué estamos, pero yo no necesito esa conversación, cómo que estoy súper bien, tranquila, contenta, feliz”.

El galán de Kika Silva

Pero, ¿quién es el hombre que sacó de su soltería a Kika? Ella misma contó que “es gringo y lo interesante de esto es que es un gran aprendizaje, porque todo es muy distinto”.

La blonda incluso confesó cómo lo conoció: “fue en un lugar que lo pasó muy bien. Algo que tiene que ver con la disco y la noche. Lo conocí en un strip club. Yo estaba ahí y él igual andaba de fiesta”.

Y añadió que “me conoció en mi peor versión, eso es lo que me importa. Así que de ahí para arriba”.

Kika Silva concluyó su relato manifestando que su nueva relación ha sido compleja por el idioma, pero que “son varias cosas muy buenas que lo hacen desafiante. Distinto, pero interesante”, dejando claro que está muy feliz.