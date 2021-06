“Acá soy una mujer más”: Kika Silva compartió detalles de su nueva vida en Estados Unidos

Kika Silva aparece en la nueva portada de Revista Velvet y en una entrevista habló de cómo es su vida itinerante en Los Ángeles, California, el amor por su fundación animalista, su soltería y descubrimiento del autoplacer.

La influencer, quien ya había vivido dos años antes en Estados Unidos y es conocida por su pasión por el deporte, hoy se encuentra tomando clases de inglés, surf y buceo. Y pese a que no estaba en sus planes quedarse en el país del norte, la pandemia del covid-19 obligó su permanencia.

Intentó regresar a Chile, pero para ese momento ya no habían vuelos de vuelta, por lo que decidió quedarse allá.

Vida en movimiento

Respecto a la manera en que lleva su vida cotidiana, la modelo de 29 años contó a Velvet que “Hoy estoy, literal, viviendo entre casas de amigos. Soy una persona muy agradecida porque tener los amigos que tengo es impagable. Para mí fue inesperado volver a vivir acá, estoy buscando un lugar fijo para quedarme”.

Además expresó lo feliz que se encuentra con su nueva vida y la manera en que actualmente ve las cosas, añadiendo que “me encanta escaparme a Venice Beach y a Laguna Beach, ahora estoy aprendiendo a hacer surf, me he caído varias veces, pero estoy segura de que lo voy a lograr“.

“Me gusta la vida simple de estar con un jeans a pies descalzos, pero también me gusta ir a almorzar con mis amigas; todo lo que pasa en Downtown es alucinante, hay una mezcla de culturas muy linda acá, eso te nutre para la vida”, comentó Kika Silva.

Una codiciada soltería

Respecto al amor, Kika Silva se sinceró y sostuvo que “mi ultima relación con Benjamin Israel fue muy importante, me costó mucho superar ese quiebre, porque él es muy buena persona y hoy somos grandes amigos. Esa relación me hizo crecer mucho y hoy es parte de mi vida, porque tenemos una amistad muy importante. Llevo dos años soltera y este ha sido un camino maravilloso de descubrimiento personal y de gran crecimiento“.

La joven modelo, también comentó para el medio, que le va mejor con los hombres fuera de Chile, “porque estando en Chile está el factor de que soy más conocida; acá soy una mujer más”. Y sin pelos en la lengua añadió que “he aprendido mucho sobre la masturbación femenina estando soltera, eso era algo en lo que antes era muy poco informada. Mis amigas me dicen que estando casadas o en pareja tenían más interés en el tema que yo y ahí me pregunté ¿cómo era eso posible si yo estaba soltera? En ese momento me dije que debía hacerlo”.

Su fundación

Sin embargo, en la entrevista no habló solo de autodescubrimiento y amor, sino que también compartió más acerca de su Fundación Roxy, que promueve el apoyo a las organizaciones de adopción, rescate y cuidado animal. “Me hace sentir que ayudar es tan importante hoy en mi vida”, puntualizó Kika.

“Para mí, este proyecto es hoy lo más importante. No te voy a mentir porque también me ha dado grandes dolores de cabeza, pero la recompensa al final del día me llena el alma. Trabajo vía Zoom desde acá para las reuniones y la otra parte del equipo está en Chile. Llevamos un año en esto (…) se creó porque con el covid se generó una crisis grande en el tema de los refugios y de los rescatistas. El tema de los refugios de perros no es algo lindo, no es bueno llevar a los perros a un refugio, los rescatistas dan su vida por hacer esto y no dan abasto”, finalizó orgullosa.