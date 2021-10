Daniella Durán reconoció su affaire con Arturo Vidal: “De mi parte sí hubo una ilusión”

Mucho se habló de la relación de Arturo Vidal y la periodista deportiva Daniella Durán. De hecho, en el último video que se filtró de un carrete del King, la rubia reconoció que era ella, y no su novia Sonia Isaza, la que estaba junto a él.

A raíz de esto, la reportera, que habría empezado su relación con el seleccionado cuando lo entrevistó a Copa América, decidió al fin sacar la voz y aclarar cuál era su vínculo con el jugador. Y lo hizo en un live con Cecilia Gutiérrez.

“Yo conocí a un Arturo mucho más profundo. Un Arturo con unos buenos sentimientos, dedicado, amoroso. Que ama a sus hijos, que ama a su Selección Chilena con toda su alma. Que es comprometido, que ama a todas las personas que lo rodean. Su familia, sus amigas, todo”, partió diciendo la joven sobre el volante.

Durán agregó que “eso era para mí algo de admirar y que hacía que me atrajera mucho más de él”.

La relación de Daniella con Arturo Vidal

Luego, Daniella ahondó en el vínculo que establecieron. Y reveló que “sí hubo una ilusión. No sé si de parte de él. Pues de mi parte sí hubo una ilusión”.

Y comentó que “nunca tuvimos una relación, porque no existió. No podemos hablar de una relación que no hay. Sí había una relación muy cercana. Digamos que nos estábamos conociendo. En ese orden de ideas, estábamos tratando de mirar a ver si podría haber algo que surgiera, algo mucho más”.

Pero el affaire finalmente no funcionó. “Hay cosas que no se pueden controlar y en ese aspecto, simplemente tratamos pero la distancia también fue un factor fundamental. Su carrera, mi carrera. Tratamos que una relación de amigos fuera tan cercana, tan buena. Era mucho lo que Arturo aportaba a mi vida”, manifestó con algo de pena la blonda.

Finalmente, Daniella se refirió también al factor Sonia Isaza, la polola de Arturo que en ese tiempo estaba en un break y que ahora se reconcilió con todo con el futbolista.

“Cuando yo empiezo esta cercanía, Arturo no tenía novia. Yo jamás, jamás, hubiese aceptado algo así. En ese aspecto, éramos simplemente cercanos. Obviamente, si hubiese sido para más, si se hubiese dado, sería la primera en estar diciendo ‘oigan, está conmigo. Véanlo’. Lo trataba de hacer con mis close friends, pero como amigos, como siempre fuimos, como amigos. Eso para mí es lo más importante”, mencionó.

De esta forma, Daniella Durán dejó claro que si bien con Arturo Vidal no tuvieron un romance formal, si mantuvieron un vínculo intenso y que claramente a ella todavía le importa.