“Tuve que parar para ir a llorar”: Benjamín Vicuña recordó momento en el que se emocionó tras ver a su hijo debutar en pantalla

Durante la tarde de este domingo 3 de octubre, España fue casa de la entrega de los Premios Platino 2021, instancia que busca reconocer a lo mejor del cine iberoamericano, y que cuenta con la presencia de diversas exponentes de la televisión chilena, tales como Benjamín Vicuña.

“Tengo muchos recuerdos, muchos amigos también, siempre es un placer volver a esta ciudad maravillosa, donde viven todos los acentos” comenzó bromeando el actor durante la conversación con el medio Hola.

Bajo este contexto, el actor aprovechó el momento para recordar el comercial que grabó junto a su hijo, Bautista Vicuña Ardohain, quien con solo 13 años debutó en una publicidad para un banco.

“Nace una estrella (…) de verdad que me sorprendió. Empezamos a actuar, hicimos un diálogo, para un spot, muy gracioso, ‘canchero’, canchero es como dicen en Argentina, es como muy natural, my divertido, y de hecho me ayudaba a mi a pronunciar algo que a mi me costaba, fue tremendo” dijo al medio citado.

Asimismo, Vicuña agregó que “lo que si, es que reconozco que me generó tanta emoción que tuve que pedir por dos momentos para ir a llorar porque no lo podía creer, me movió mucho, fue muy movilizaste para mí“.

“Verlo en el set, actuando de igual a igual, me pasó que es un chico grande, y ya nos acompañamos desde otro lugar. Las personas que tienen hijos grandes lo tienen que saber, pasan de ser niños a pequeños hombres, y ya los diálogos cambian, la forma de habitar, de compartir, de transitar la vida es maravillosa” sentenció.

El reencuentro de Vicuña con sus hijos en España

Tras la separación entre el actor y China Suárez, ambos llevaban casi un mes sin verse, tiempo que llegó a su fin debido al viaje a España de Vicuña por los Premios Platino, y al hecho de que la transandina se encuentra en el lugar rodando una película.

Con respecto a lo anterior, Benjamín se refirió al reencuentro con sus hijos, e indicó que “estuve durante la tarde con ellos, con Magnolia y Amancio, aprendió a caminar Amancio dio sus primeros pasitos, y Magnolia que son mis ojos, la verdad que una niña muy dulce y que la extraño muchísimo porque ella está acá en Madrid y yo estoy en Buenos Aires, pero este viaje nos vino muy bien“.

Bajo la misma, el fundador del Centro Cultural Mori explicó que “es difícil ser papá. Ser papá es una responsabilidad, es el mejor rol que te puede tocar en la vida, pero si, convengamos que con los compromisos y la pandemia, eso nos demostró. Para mi la primera etapa de la pandemia fue bueno, en el sentido de que pude parar de los viajes, de estar constantemente en movimiento, yo estaba viviendo entre España, Chile, Argentina y pude parar y la verdad que me sirvió mucho para pensar, para reflexionar y luego vino la otra etapa, que cuando se empezó a alargar fue infernal directamente, donde sufrimos mucho, sobretodo los actores, los teatros cerrados, las producciones, pero ya pasó”.

El significado de los Premios Platino para Benjamín Vicuña

Asimismo, en exclusiva con ADN, el intérprete de Joaquín en la producción dramática de Mega, Demente, realizó hincapié en el significado de los Premios Platino para su vida y carrera, los que “acompaña desde la primera edición” que se llevó a cabo en Panamá en 2014.

“La verdad son premios que son una verdadera inspiración, para los actores, para la industria en general, de creer en esa filosofía de que se puede hacer una gran región, un mercado gigante donde los actores se crucen, donde las historias viajen, asi que nada, me siento muy identificado con estos premios. Después de la pandemia, es una doble satisfacción encontrarse en estos premios“.