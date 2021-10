Daniel Craig recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: Estará ubicada frente al 007

El actor británico Daniel Craig, conocido mundialmente por dar vida al mítico agente secreto James Bond, recibirá este 6 de octubre la estrella número 2.704 del Paseo de la Fama en Hollywood, la que estará ubicada en el Boulevard frente al 7.007, haciendo guiño así al código secreto de Bond, 007.

De esta forma, la estrella de Daniel Craig quedará justo al lado de la de Roger Moore, otro de los actores que ha interpretado al agente secreto más famoso del mundo.

“Daniel Craig es un ícono cultural británico al igual que James Bond, el hombre que ha interpretado en cinco películas de 007. Estamos encantados de colocar su estrella junto a la de otro actor famoso que también interpretó a James Bond, Roger Moore. ¡Los fanáticos estarán encantados cuando vean que sus estrellas están ubicadas apropiadamente en 7 007 Hollywood Boulevard!” dijo al respecto Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

La última película del agente 007 protagonizada por el británico es “No time to die“ (No hay tiempo para morir), cuya avant premiere se realizó recientemente en el Reino Unido y que será estrenada mundialmente el próximo 8 de octubre.

El actor además ha personificado a James Bond en las cintas “Casino Royale”, “Quantum of Solace”, “Skyfall” y “Espectro”.