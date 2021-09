Marcianeke se lució como portada de revista: contó que pintó su auto color “tusi”

Marcianeke es el más escuchado en Chile en plataformas como Spotify. Y ahora, el artista protagonizó su primera portada de revista.

El joven, de nombre real Matías Muñoz, se lució posando para Alto en Flow, revista urbana que en su segundo número no sólo conversó con el cantante, sino que también lo acompañó a reparar su Porsche, el mismo que chocó hace unas semanas tras recién adquirirlo.

Así, en el taller, el intérprete de Dímelo Ma reveló que no sólo quería arreglar los rayones, sino también pintarlo. Y de un color único.

“Nos pusimos a crear y llegamos a una idea, que fue pintar el auto así como ustedes lo ven ahora. Mientras mezclaba la pintura, él me decía que quería que su auto fuera color tusi, y como yo invento colores, empecé así como jugando hasta que di con este resultado”, contó Eugenio Maquián, el mecánico a cargo.

Marcianeke impone moda

Así, el llamado color tusi, en alusión a la droga rosada que se ha convertido en una de las más consumidas entre los jóvenes, se transformó en un fucsia muy llamativo, que encantó al artista.

“Yo quería este color, no podía ser otro… Los cabros hicieron el tremendo trabajo. Me encanta como quedó, el color la cagó, hermano. Eso sí, todos van a cachar en que auto voy, pero la verdad me da lo mismo”, comentó Muñoz.

Marcianeke agregó que “ahora todos van a querer andar en un rosado, lo vamos a pegar”, muy seguro de estar imponiendo moda.