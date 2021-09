¡Se cansó! Esposa de Marcelo Ríos salió a defenderlo de las críticas tras polémica con Jordi Castell

Hasta ahora no se había involucrado. Sin embargo, la esposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, salió al paso de las críticas hacia su marido luego de la polémica que protagonizó con Jordi Castell.

Es que durante varios días el Chino subió ofensivos mensajes contra el fotógrafo, aprovechando la muerte de su perro para molestarlo.

Esto generó el repudio de sus seguidores, que de inmediato ocuparon su mismo muro para criticar al tenista.

Y lo mismo hicieron en las redes sociales de su mujer, quien al subir una imagen con una potente frase sobre ser mejor persona, también recibió puro odio.

La furiosa respuesta de la mujer de Marcelo Ríos

Paula compartió el siguiente texto: “Aún no soy ni la mitad de la persona que deseo ser, aún tengo que trabajar mucho en mí; ‘soy mi proyecto más importante”.

Un mensaje que los haters de una contestaron. “Creo que al lado del roto ordinario de marido que tienes no lograrás ser mejor persona”, le expresaron.

La mujer respondió que “si trabajaran un poquito en su crecimiento personal no harían ese tipo de comentarios, porque estarían usando su tiempo en trabajar para ser mejores para ustedes y para el mundo y no en aportar más cosas negativas. Las personas que tiran ese tipo de comentarios no se dan cuenta es que son lo mismo que critican”.

De esta forma, la esposa de Marcelo Ríos defendió a su marido en medio de los días más turbulentos del deportista. ¿Estará de acuerdo con su actuar?