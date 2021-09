La desconocida nueva vida de Kike Acuña: ahora modela para marca de zapatillas brasileñas

El nombre de Kike Acuña siempre estuvo ligado a la farándula. Es que el futbolista se convirtió, por lejos, en uno de los personajes que más polémicas y escándalos protagonizó en la mejor época de estos programas en el país.

El deportista tuvo varios romances y también varios problemas con el alcohol, que lo hicieron llenar portadas.

Sin embargo, actualmente vive una vida completamente alejada de las luces y de los vicios. De hecho, se convirtió en modelo de una marca brasileña de zapatillas, que lo reclutó como su rostro.

Este vuelco inesperado lo tiene feliz. Y de eso habló con Las Últimas Noticias, donde contó cómo llegó a convertirse en todo un maniquí del calzado deportivo.

Kike Acuña y su faceta fashionista

Así, el ex de Carla Jara y Roxana Muñoz reveló que las zapatillas “son muy cómodas y tienen muchos modelos. Estoy muy contento con ellos, por cómo se han portado conmigo… Hago, a veces, como modelo. Me saco fotos de acuerdo con las zapatillas que me van pasando”.

Y agregó que “es algo que no me incomoda… Se trata de sacarse fotos y mostrarlas. A muchos de mis seguidores les han gustado y me mandan mensajes. Es importante que no sólo me gusten a mí, sino que al resto de la gente”.

El ex DT de San Felipe señaló que “lo he hecho sin problemas y me he sentido bastante cómodo porque es algo que me gusta”.

Incluso, confesó que, además de modelar, está enfocado en estudiar: “Tengo pensado, de aquí a fin de año, si no sale un equipo, viajar a Europa a perfeccionarme, por uno o dos meses. Siempre es bueno ir creciendo profesionalmente… Tengo las puertas abiertas en varios países”.

De esta forma, Kike Acuña protagoniza una nueva temporada de su vida. Una, mucho más feliz y tranquila. “Desde 2019 soy otra persona y me empezó a salir todo bien. Entonces, si bien no es un tapa boca, puedo decir que le doblé la mano al destino y sigo haciendo realidad mis sueños a punta de esfuerzo”, cerró.