El lugar donde nació “El baile del Koala”: Rocío Marengo detalló su regreso a ShowMatch

En el año 2007 se hizo popular “El baile del Koala“, el que presentó Rocío Marengo en un memorable capítulo de ShowMatch. De vuelta al presente, la modelo argentina participó en uno de los capítulos del programa, que regresó tras permanecer fuera de pantalla por un año y medio.

Esta vez, Marengo no presentó su popular coreografía. En el marco de la competencia de ShowMatch la academia, la exconcursante de MasterChef Celebrity presentó un baile de “I like it” de Cardi B. “La vi mucho mejor que en otras temporadas”, señaló Carolina “Pampita” Ardohain.

En conversación con LUN, Marengo contó los detalles sobre este regreso, que se concretó 11 años después de su última participación. “Estoy muy contenta. Estoy con energía porque soy feliz de ser parte. A (Marcelo) Tinelli lo había visto hace algunos años cuando acompañé a alguna amiga al programa, pero pasaron muchos para volver a charlar con él“, expresó.

También afirmó que “para mí esto es regresar a una pista que me dio un montón porque el Koala y un montón de momentos inolvidables míos pasaron ahí. Es volver a sentir nervios y adrenalina que hace años no sentía”.

Sin embargo, la participación de Marengo no estuvo exenta de polémica. Estaba previsto que apareciera el martes, pero finalmente no salió y se quedó con el vestuario puesto, por lo que anunció que renunciaría.

“No renuncié, jamás estuvo en mis planes y jamás se me cruzó por la cabeza. Estoy en el programa número uno de Argentina, no hay chance que yo renuncie. Fue un chiste que hice porque no había entrado ese día”, comentó la figura.

Recordemos que ShowMatch no se emitió durante un año y medio producto de la pandemia del covid-19. Para poder volver a la pantalla, debieron realizar más de 100 exámenes PCR -conocidos como hisopados- y extremar las medidas sanitarias.