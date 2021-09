“Es algo tan inconcebible”: La potente crítica de Teresita Reyes a las farmacias y los precios de los medicamentos

La actriz nacional Teresita Reyes, utilizó sus redes sociales para exponer una potente reflexión relacionada con los medicamentos y las farmacias.

En su cuenta de Instagram, la destacada artista subió un video en el que comentó que al dirigirse a comprar sus remedios para controlar la depresión que sufre, se percató del alza en los precios. “Fui a la farmacia y es impresionante lo que están cobrando por los remedios, es una vergüenza, un robo” contó.

“Ya no sé si me da rabia, es algo tan inconcebible, tan atroz de creer, que no se qué pensar”, continuó comentando demostrando su enojo.

Luego entregó datos más específicos de lo que necesitaba. “¿Puede ser que un medicamento esté costando casi 90 mil pesos? No tiene bioequivalente, porque son especializados, psicotrópicos. Los ocupo para una depresión que tengo” indicó.

Además, Reyes aprovechó la instancia para realizar una potente crítica. “A la gente la veo conforme, qué va a hacer. Le hacen un descuento de 3 lucas y sale una cuenta de 120 mil pesos. Una persona que gana $350.000 y tiene alguna de estas enfermedades, se muere, así de simple”.

“Es impresionante cómo se han aprovechado“, “Terrible esta situación” y Nada que hacer, es increíble cómo sube todo” fueron algunos de los comentarios que quedaron en la publicación, la cual cuenta con casi 3 mil reproducciones.

Revisa el descargo de Teresita Reyes en contra del precio de los medicamentos aquí: