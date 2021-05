Teresita Reyes contó su experiencia con la banda gástrica: los primeros tres años fueron “espantosos”

La actriz de 71 años, Teresita Reyes, se refirió a su sobrepeso, y contó detalles de la operación a la que se sometió.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, comenzó contando que nació en Osorno y se crió con sus abuelos, ya que sus padres la abandonaron.

La intérprete nacional contó que comenzó a tener sobrepeso en el colegio, y que cuando pasaba por fuera de una escuela de hombres ellos le gritaban cosas respecto a su peso, y ella les respondía con insultos. El peso fue un tema en el colegio, pero en la universidad no era tema.

“Por mucho tiempo fui la gordita de la tele. Ahora soy Teresita Reyes“. sostuvo. Dijo que la gente no la reconocía por su nombre, pero cree que es por los papeles que hacía. “En la tele empecé de a poco. Hice todos los papeles de nana, y aprendí muchísimo haciendo esos papeles, porque me tenía que esforzar para que se vieran”, indicó.

Banda gástrica

Tuvo cuatro embarazos complicados, cuatro cesáreas y en cada embarazo subió 20 kilos. A los 30 años decidió no tener más hijos. Cuando estuvo en la teleserie “Machos” pesaba 117 kilos. Ahí Jorge Zabaleta, a modo de vocero de sus compañeros, habló con ella porque estaban preocupados por su salud. Ahí tomó la decisión de operarse, a los 50 años.

“La verdad es que no lo pasaba bien (…) Dentro mío no quería el envoltorio. Yo me quería como persona, pero mi cuerpo me pesaba. No encontraba ropa. Era terrible”, expresó.

Acerca de si le podía afectar en su trabajo, “nunca pensé, para nada. La verdad es que pasó un tiempito en que estuve sin pega y dije ‘¿para qué me habré operado?’. No, pero después me llamaron. Además, la gama de personajes se amplió absolutamente“, afirmó.

Se puso una banda en el estómago. “No tienes idea lo que fueron los primeros tres años. Pasaba vomitando porque a veces se me olvidaba comer lento. Fue espantoso. Tenía ganas de sacarme la hue… y llegar a los 200 kilos, y listo. Estuve como 2 años en eso, hasta que me empecé a dominar sola y me saqué hace 8 años la banda, porque me estaba haciendo daño. Se estaba incrustando en la boca del estómago y eso era peligrosísimo”, reveló.

Contó que al principio se lo comió todo y subió 8 kilos en tres meses. Recordó todo lo que pasó por lo que comenzó a cuidarse, a hacer deportes y se ha mantenido. Después de bajar tantos kilos, no pudo hacerse la cirugía para extraer piel por temas de dinero.