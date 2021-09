Embarazada, sola y en un piso 10: Mon Laferte vivió terrorífica experiencia en terremoto de México

Vive hace tiempo en México. Pero nunca la había tocado una experiencia como la que vivió la noche del martes, cuando Mon Laferte se enfrentó a un terremoto magnitud 7.1 que azotó al país.

La chilena lo pasó pésimo. Y así dio cuenta en sus redes sociales, donde no sólo reveló que estaba sola y embarazada en el momento, sino también a una gran altura.

“Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho luego”, dijo la intérprete de Tu falta de querer.

Y agregó en su misma cuenta oficial de Twitter que “bajé por las escaleras y me temblaban las patitas”.

La chilena indicó que “no vuelvo a quedarme en un piso 10 en la Ciudad de México”, evidentemente asustada.

Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho 😭 luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas 😭 No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo 😭

— Mon Laferte (@monlaferte) September 8, 2021