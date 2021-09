Michael K. Williams, actor de “The Wire”, murió a los 54 años: fue hallado sin vida en su departamento

Durante esta jornada se conoció que el actor Michael K. Williams, conocido por su rol en la serie The Wire, murió a los 54 años.

Según antecedentes preliminares dados a conocer por el sitio TMZ, el intérprete fue hallado muerto en su departamento en Brooklyn por un familiar.

Si bien la investigación está en curso, el citado medio señaló que se encontraron drogas en el sitio del suceso, por lo que se investiga una posible sobredosis.

De manera oficial, desde su entorno no entregaron detalles y, a través de un comunicado citado por The Hollywood Reporter, señalaron que sus familiares “piden su privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable“.

Cabe destacar que Michael K. Williams fue nominado tres veces a los Primetime Emmy al mejor actor de reparto en una serie limitada o película, por sus roles en Bessie (2015), The Night Of (2016) y When They See Us (2019).

El actor adquirió alta connotación como Omar, un astuto criminal en The Wire. La interpretación de Williams fue elogiada por la crítica, así como la representación desde la orientación sexual del personaje.

También participó en las series de HBO Boardwalk Empire y The Night Of, así como en las películas Lovecraft Country y 12 años de esclavitud.

De hecho, tenía una cicatriz en su rostro, lo que le valió su salto a la fama, ya que en los castings era apetecido por ese detalle que acentuaba su rol como “matón”. La marca fue producto de una pelea que tuvo a sus 25 años.