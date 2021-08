“¿Así tratas a tu esposa?”: El descargo de Luli tras tenso momento con Sergi Arola en El Discípulo del Chef

Durante la jornada del jueves 26 de agosto, Nicole “Luli” Moreno y Sergi Arola protagonizaron un tenso momento en una nueva emisión del programa de Chilevisión, El Discípulo del Chef.

La polémica se desató cuando Luli comenzó a comer en medio de una preparación de competencia, indicando que debe hacerlo cada tres horas debido a que su plan de alimentación se lo exige, acto que indignó al español.

“Es que me importa tres bledos si es tu menú, que tengas que comer cada tres horas. Salvo que sea una indicación médica firmada, con un certificado médico del Minsal, no me lo creo” expresó Arola.

Bajo este contexto, la modelo aprovechó sus redes sociales para hacer el descargo correspondiente.

La molestia de Nicole “Luli” Moreno

“Sinceramente no sé cómo pueden encontrar ustedes normal esta situación. Agresividad y el maltrato verbal. Sorprendida que mujeres y algunos hombres encuentren normal esta situación!. No al maltrato ni al hombre y tampoco a la mujer… Todos merecemos RESPETO. Esto fue Real no un show…”, comenzó expresando en una publicación que subió a su cuenta Instagram.

“La verdad no sé en que mundo estamos, pero te pasaste.com (cheff ) al tratarme tan mal… y gracias a que le pedí a la producción que sacara lo más terrible. Y no te quedó de otra que pedirme perdón para quedar bien con la gente… Mi pregunta es la siguiente? ¿Así tratas a tu esposa? ¿Y a tus trabajadores en tus restaurantes?” añadió Luli con respecto al conflicto con Sergi Arola.

Bajo este contexto, la también empresaria, se refirió a su forma de enfrentar la situación en pantalla, indicando que aún se encuentra en shock. “Lo sentí en el momento, pero literalmente me hice la fuerte”, cerró.