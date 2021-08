Mamá de Chyno Miranda agradeció apoyo a su hijo tras secuelas del covid-19: “Les pido que oren por él”

El cantante Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, reveló hace unos días que la encefalitis periférica, que sufrió durante septiembre de 2020 como consecuencia de su contagio de covid-19, lo dejó hospitalizado.

Si bien el miembro del dúo Chino & Nacho se encuentra fuera de riesgo vital y lejos de un centro asistencial, las secuelas del episodio indican algunas dificultades para que Miranda logre comunicarse. Bajo este contexto se evidencian trastornos en el habla, y pérdida del hilo de los pensamientos, así como también la dificultad para realizar algunos movimientos.

A través de Instagram, la madre del joven, Alcira Pérez, compartió una foto junto a Chyno, refiriéndose con gratitud a los seguidores de su hijo, quienes han sido un apoyo para el artista. Asimismo, Pérez aprovechó el momento para pedirle a los fanáticos que enviaran buenos deseos al cantante.

“Agradezco a todas las personas que me han escrito preocupadas por la Salud de mi hijo Jesús Alberto, él es mi sol y se que Dios no me lo va abandonar. Les pido que oren por él, por su recuperación. Ya está decretado que va a salir airoso de ésta, Seguirá de la mano de Dios. Mil gracias por su apoyo. Dios los bendiga,” escribió.

Bajo este contexto, Miranda aprovecho de comentar la publicación de su mamá y expresó “Amén cielo vamos pa’ ‘lante.

Cabe destacar que hace unos días el cantante venezolano publicó en su cuenta de Instagram una potente reflexión que ya acumula más de 300 mil Me Gusta.

“Hoy puedo entender que todo en la vida es un proceso. Recordar cómo estaba y todo lo que he evolucionado en casi 12 meses ha sido increíble. Lo peor de la tormenta ya lo viví ahora estoy viviendo como se aclara el día. ‘Siempre saldrá el Sol’ Un día a la vez” indicó junto a una fotografía de él.