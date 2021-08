Silvina Varas se quebró al revelar que dejó sus estudios universitarios

Durante estas últimas horas Silvina Varas contó en sus redes sociales que suspendió sus estudios universitarios.

La confesión fue realizada por la ex chica reality en su cuenta de Instagram, en donde se mostró visiblemente afectada por la situación.

“Me encantaría decir que estaba todo súper bien. Pero tengo que contar algo. No quise hacer la carrera finalmente“, comenzó el relato la joven de 28 años en sus historias.

“Esta decisión la tomé hace un par de días y se lo conté a mis papás. Me quisieron matar”, expresó sobre la decisión de terminar sus estudios de Nutrición y Dietética.

De la misma forma, Silvina Varas explicó que su ingreso a la universidad se vio influenciado por una presión familiar. “No quería hacerlo. Estoy destruida. Y mis papás también y no sé qué hacer”, dijo la joven.

“La única razón por la que comparto esto, porque capaz ni debería, es porque hay un montón de gente que me ha preguntando cómo te ha ido, cómo van tus clases, ánimo. Y no estoy ahí. Disculpen”, expresó en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 791 mil seguidores.

Al parecer, Silvina Varas recibió varias respuestas a su declaración, las que agradeció por la misma vía. “Gracias. He leído sus mensajes y uf, tenía mucho miedo. La mitad de mi círculo ‘me subió y me bajó’. Me han ayudado mucho”, expresó.

“No sé qué tan bueno será compartir este tipo de cosas con ustedes, que están acostumbrados a verme siempre bien”, señaló aunque destacó: “Ahora estoy mejor, creo que puedo reinventarme”.