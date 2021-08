Exmodelo de Venga Conmigo en los noventas contó cómo es ser papá a los 50 años de manera saludable

La edad en que comienza la desconocida aventura de ser papá hace algunos años era un poco más clara o estaba mucho más establecida socialmente por diversos factores: salud, estabilidad laboral, presión familiar, entre otros. Ser papá a los 50 años era algo impensado, puesto que esta estructura rezaba que antes de los 30 años ya se configuraba una familia, con más de un hijo en oportunidades.

Hoy, en medio de una de las pandemias más grandes de la historia, el escenario es distinto; y no es que esté gatillado por la inestabilidad social y laboral que decantó posterior al virus, sino que existe una variable transversal en el rango etario: la salud para ser papá a los 50 años.

“Yo tengo 50, voy para los 51. Los cumplo del 2 de septiembre. Fui papá viejo y por eso me cuido harto“, señala el exmodelo del programa Venga Conmigo, Marcial del Río. Agrega además, en virtud del cuidado en esta década como padre, que en lo posible hay que mantener un estado de salud favorable, ya que sus mellizos de 6 años, Mauro y José, seguirán siendo muy niños cuando Del Río esté en una edad avanzada, comentó a LUN.

Cuidado a los 50

Según el exmodelo, la mezcla perfecta estaría sustentada por la alimentación sana y el ejercicio permanente. Además, en su caso, de la práctica del “Tap”. “Tengo un profesor y trato de zapatear lo más que puedo”, precisa del Río respecto a esta práctica. En la línea de la buena alimentación indica que “Desde los 30, todo lo que comes se va quedando en el cuerpo, así que intento ser balanceado en mis alimentos. No me restrinjo eso sí”.

Geroge Lucas, Robert de Niro, Paul McCartney o Mick Jagger son algunos de los ejemplos en el mundo de las celebridades que han sido padres después de los 50 años con su salud notoriamente estable, en medio de luces, cámaras y escenarios.

La fertilidad del hombre no disminuye tan drásticamente como la de las mujeres a medida que se acerca el envejecimiento; en muchos casos, Mick Jagger por ejemplo que será padre a los 76 años, el hombre puede tener un hijo biológico, incluso pasada la tercera edad sin la ayuda de la tecnología.