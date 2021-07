Mike Mitchell, actor de “Corazón Valiente” y “Gladiador”, murió a los 65 años

Durante esta jornada se confirmó la muerte del actor Mike Mitchell, conocido por sus apariciones en “Gladiador” y “Corazón Valiente”.

Según información del sitio TMZ, el representante de Mitchell declaró que el actor murió el pasado viernes en un barco en las costas de Turquía. Agregó además que su familia cree que falleció por causas naturales, sin ser más específicos.

“Fue muy difícil de creer… La repentina muerte de un actor internacional, una persona honesta, un actor real, un verdadero amigo, mi querido amigo, me ha entristecido profundamente. Siempre he tenido el honor de ser su agente. Le deseo paciencia a su esposa, la querida Denise Mitchell, y a sus hijos. Conocerlo y ganar su amistad es invaluable”, declaró el vocero.

Mike Mitchell comenzó su carrera como físicoculturista, ganando Mister Universo y numerosos campeonatos mundiales de Fitness de su Federación Mundial, recibiendo también títulos como “El hombre más fuerte de Gran Bretaña”.

Su físico fue clave para su ingreso a la actuación, cuando en 1994 fue elegido para “Corazón Valiente”. Luego apareció en “Gladiador”, “The Planet”, “One Day Removals”, “City of Hell”, “Life on the Line” y “Emmerdale”.

Mike sufrió un grave problema de salud en 2006, después de ganar su quinto título de World Fitness: sufrió un ataque cardíaco grave.

Hasta antes de su muerte, Mike Mitchell vivía en un barco en Turquía con su esposa.