“No me perdonaba nada”: La sinceridad de Millaray Viera sobre su rol de animadora

La animadora Millaray Viera se ha convertido en una imagen fundamental para el programa de Chilevisión Yo Soy, el cual finalizó su tercera temporada el pasado lunes 28 de junio.

A partir de lo anterior, y a pocos a días que inicie un nuevo ciclo del programa de talentos, la comunicadora compartió una potente reflexión, en la cual aprovechó de hacer un resumen de su carrera televisiva.

“Disculpen lo YoYo (pueden pasar de largo), pero llegar a disfrutar de esto así ha sido un largo camino. Ya les he contado, porque me da lo mismo mostrar mis debilidades (algo que siempre me han dicho que no haga en esta pega): Soy insegura, fui muy tímida y sufría del Síndrome del Impostor. Sentía que en cualquier momento se darían cuenta de que no era animadora», reveló a través de una publicación en Instagram.

Millaray agregó que: “No tengo la personalidad más extrovertida. No sabía cómo se hacía esto cuando acepté el desafío hace un par de años y lo más difícil fue asumir que el aprendizaje, desde cero, sería en público. Que muchas personas me verían buscando por dónde, cayéndome y haciendo las cosas no muy bien. Me daba pudor. Me veía en la tele y era tan cruel conmigo, no me perdonaba nada. Quería saltarme todo el proceso y no sentirme tan perdida por arte de magia de un día para otro. Y bueno, no se puede, hay que vivir el proceso de principio a fin”, afirmó.

Con respecto a su rol de animadora, Millaray Viera precisó que “no es que hoy sea la mujer más segura del mundo o que no me falte mucho por recorrer aún, pero pucha que me ha ayudado partirme el lomo trabajando para entender cada día más este oficio y empezar a gozarlo. Poder fluir ahora, sin olvidar el camino hasta acá, es muy emocionante. Gracias por su cariño desde siempre y por meterme ficha. Eso también me ayudó mucho. Se puede acabar mañana, pero yo ya me doy por pagada”, finalizó.