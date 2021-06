Britney Spears y su novio viajaron a Maui luego de polémica audiencia por su tutela legal

Pese a que la carrera de Britney Spears ha marcado a generaciones, ha estado constantemente acompañada de un profundo drama del que, ahora, intenta descansar en la paradisiaca isla de Maui. Y, durante el ultimo tiempo, la verdad ha salido a la palestra producto de la complicada posición jurídica en la que se encuentra.

La interprete de hits como “Toxic”, “…Baby one more time” o “I’m Slave 4 U”, el pasado jueves declaró ante la corte cómo las estrictas medidas que ha impuesto su padre, a través de un juez, la mantienen encarcelada sin estar tras las rejas. Hace 13 años que la artista se mantiene bajo la tutela legal de James Spears, su padre, puesto que tras haber sufrido un desequilibrio emocional sumado al acoso constante de la prensa, dejaron una seguidilla de episodios capturados que afectaron a que se le privara el control de su vida.

“Han hecho un buen trabajo al explotar mi vida“, declaró Britney durante la instancia legal, realizada vía Zoom, para implorar por su libertad.

#FreeBritney

El hecho ha tenido una respuesta impresionante de los cibernautas, trayendo a la vida el movimiento #FreeBritney, hashtag utilizado por muchos, incluso por artistas, celebridades, y personalidades destacadas de la escena, para manifestar su apoyo a la cantante y solicitar su libertad.

“He trabajado toda mi vida“, agregó también la chica de origen sureño, puesto que sus padres han impulsado su carrera desde que era muy joven, siguiendo con un duro ímpetu la meta de convertirla a toda costa en una estrella pop. Ante esto, no cabe duda de que lo lograron, sin embargo las consecuencias hoy son severas.

El padre de la cantante tiene potestad junto a un fideicomiso sobre las finanzas de su hija, fortuna que asciende a 54.7 millones de dólares. Mientras que Britney solo tiene acceso a un monto entre los 1.500 y 2.000 dolares semanales, James recibiría 16mil mensuales.

Junto a las denuncias de la pasada reunión en la corte realizada telemáticamente, la princesa del pop aseguró ser internada inmediatamente ante cualquier intento de disputa, también añadió que era sometida a cambios drásticos en su medicación. Tampoco podría elegir a sus amistades, ni ejercer sus derechos reproductivos, siendo obligada a usar procedimientos anticonceptivos sin su consentimiento.

Su relación

Pese a que no hay mayor información acerca de la relación que mantiene con su novio Sam Asghari, la artista manifestó que desea formar una familia junto a él. No obstante, esto sería algo más que se agregaría a la lista de prohibiciones a la que se enfrenta Britney, debido a que también le han privado el derecho de casarse.

La interprete de “Circus”, aseguró que tampoco se le permite ir al medico para que le retiren el DIU que tiene en su cuerpo, mencionándolo como una prueba más de las distintas formas de violencia que sufre.

La relación amorosa habría tenido sus primeras luces en la grabación del video “Slumber Party”, donde Sam interpretó al interés amoroso de la cantante. Y en una entrevista para la revista Men’s Health, el bailarín dio algunos detalles de cómo comenzó todo.

“Ella dijo, ‘Hola, soy Britney’ y yo dije, ‘Lo siento. ¿Cuál es tu nombre otra vez?'”, relató Asghari. “Traté de ser gracioso, pero no creo que nadie lo entendiera”, finalizó. Y, lo comenzó con algunas bromas y una cita para comer sushi después de algún ensayo, hoy protagoniza una dura batalla para ganar la libertad de la cantante y su felicidad.

Un vuelo al paraíso

El Access Reported, informó que la pareja pasaría un tiempo en la isla favorita de Britney Spears, Maui. Además, durante el vuelo, la pareja tomó tiernos videos con diferentes filtros que posteriormente el bailarín de 27 años subió a sus redes.

Por otra parte, Spears hizo uso de su propia cuenta para disculparse con sus fanáticos por “fingir estar bien”, en el contexto de la batalla por su tutela. “Lo hice por mi orgullo y me dio vergüenza compartir lo que me pasó, pero honestamente, ¿Quién no quiere capturar su instagram de una manera divertida?”, escribió en una leyenda para sus stories.

“Lo crean o no, fingir que estoy bien me ha ayudado.. Así que decidí publicar esta cita hoy porque, caramba, si estás pasando por un infierno, siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia.. existencia.. y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó”, dijo Britney Spears para sus seguidores camino a Maui.