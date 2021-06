“Tengo un DIU y no me dejan ir al médico”: Britney Spears entregó impactantes declaraciones ante un tribunal

Este miércoles, por primera vez en público y ante un tribunal, Britney Spears entregó su testimonio en el marco de la acción judicial contra su padre Jamie, quien tiene la tutela de su patrimonio y de todas las actividades que realiza la cantante, hoy de 39 años.

Recordemos que el padre de la artista obtuvo esta custodia desde 2008, tras una serie de escándalos y problemas personales de Spears, que fueron muy difundidos en los medios. En 2019, el abogado Andrew Wallet, también a cargo de este control, renunció a su cargo y desde entonces Jamie es el único responsable de supervisar las finanzas y acciones de su hija.

Ahora, Britney busca poner fin a esta tutela y volver a tener el control de sus acciones. “Es mi deseo y sueño que todo esto termine. Quiero mi vida de vuelta”, expresó la intéprete durante esta jornada.

“Esta tutela es abusiva”

Desde allí, Britney Spears hizo sus descargos respecto de la vida que lleva y las limitaciones que tiene incluso en sus aspectos más íntimos. “Después de haberle dicho al mundo entero que estoy bien, es mentira. No estoy feliz, no puedo dormir, estoy deprimida, lloro todos los días”, expresó.

Además, afirmó que le gustaría demandar a su familia por las condiciones en que la dejaron a raíz de esta custodia. “Realmente creo que esta tutela es abusiva. Mi pedido es terminar con la tutela sin ser evaluada como antes“, sostuvo, en alusión a la crisis que sufrió hace 13 años.

Y luego, Britney reveló que “tengo un DIU (dispositivo intrauterino, un método anticonceptivo) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque“.

