“Que sería mi vida sin tu amor”: Edmundo Varas le dedicó emotivo mensaje a su madre

A través de sus redes sociales, Edmundo Varas compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre, quien está atravesando por un complicado momento de salud.

Junto a una postal de su madre, el exchico reality escribió: “Las enfermedades son parte de los procesos de la vida y dar la batalla también lo son. Mañana será un gran día, te acompañaremos hoy y siempre mamá”.

“Dios siempre nos ha bendecido como familia, sabemos de los obstáculos y lo difícil que es la vida, pero aun con la fe intacta. Creo en Dios. Te amamos Mamá”, agregó.

Días después, reveló que su madre “fue operada de cáncer, los médicos nos comunicaron que salió todo bien”.

Ahora, Edmundo Varas compartió un nuevo mensaje en el que se ve muy contenta a su madre: “Que sería mi vida sin tu amor madre mía… Eres una madre ejemplar que siempre me has entendido y apañado en cada una de mis aventuras y locuras. hora que dios nos bendice y tenemos nuevas oportunidades, te quiero presente y que me acompañes en nuevos desafíos, Mamá siempre en primera fila”.

“Trabajaré para darte mayores satisfacciones y verte sonreír. Te amo mamá y espero con ansiedad nuestro reencuentro para abrazarte y decirte todo lo que te amo”, cerró.