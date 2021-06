“Le pegué hasta que me cansé”: Antonella Ríos recordó fuerte pelea que tuvo con otra mujer por culpa de un hombre

En un reciente capítulo de Podemos Hablar, la actriz Antonella Ríos contó que tuvo una fuerte pelea con otra mujer a raíz de un “drama pasional”.

En la sección “Punto de encuentro” del programa de conversación de Julián Elfenbein, la intérprete nacional contó que “estuve muy enamorada en el año 2000. Él era un director de baile, de danza, hacíamos performance en el búnker y de repente llegó una chicoca, que más que chicoca era una mujer curvilínea, bastante atractiva”.

Luego, contó que tras un viaje que hizo a Europa por sus estudios, ella regresó a Chile y fue a verlo al estudio, sin imaginar que él le diría que se vaya porque hacía “frío”.

Pero como es una mujer decidida, decidió quedarse pese a que su enamorado le pidió que se fuera. Fue ahí que se dio cuenta de la verdadera situación. “Llega esta niña y se dan un ósculo. Ella ya sabía que yo era la pareja de él. La agarro del pelo y le pego patadas en el poto y le empiezo a gritar cosas súper feas, que en estos tiempos serían absolutamente juzgadas por mis pares. Súper poco sorora”, recordó, para luego agregar que el sujeto en cuestión le pidió que parara con “sus shows”.

“Le pegué, le pegué y le pegué hasta que me cansé, pero creo que fue la primera vez en mi vida que me he cegado por celos”, dijo.

“Yo sentía que era una traición global, porque ella sí sabía que era mi pololo”, continuó contando, para luego revelar que ahora son amigas con la mujer que golpeó.