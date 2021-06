Belén Mora sobre relación con colegas en Mega: “Algunos actores no sentían la necesidad de saludar”

La comediante Belén Mora contó sobre la diferencia que sintió en el entorno en su nueva casa televisiva, La Red, en comparación a Mega.

Cabe destacar que “Belenaza” junto a “Toto” Acuña protagonizan el programa Políticamente incorrecto de La Red los viernes a las 22:00 horas.

En conversación con Francisca García-Huidobro en un nuevo capítulo de Noches Velvet de Revista Velvet, la actriz comentó: “Estamos súper contentos, no solo con el programa nuevo, sino por el recibimiento. Todos se saludan en el canal, todos te saludan en el canal“.

Ante esta afirmación, la animadora le consultó: “¿Eso no te pasaba antes?“, y “Belenaza” respondió: “No, ahora me pasa y es bacán“.

“Fran” abrió los ojos sorprendida y le dijo: “Déjame meterme ahí un poquito, porque tengo alma de cahuinera. Mi experiencia al menos en la tele siempre ha sido de saludarse, ¿Deduzco que estamos hablando de Morandé con Compañía?”.

La humorista contestó: “No, en Morandé nos saludábamos todos, estoy hablando del canal que estaba antes, que era Mega. Los que trabajaban en el canal en sí les decías: ‘¡Hola!’, y quedabas con la mano estirada“.

“Para ser bien específica, algunos actores de otras producciones independientes al humor no sentían quizás la necesidad de saludar, por decirlo de alguna forma. Así fue y eso es lo que me encanta de estar en La Red, hay una horizontalidad con todos”, concluyó Belén Mora.