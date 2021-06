“Soy peligroso”: Ernesto Belloni contó que sufrió grave accidente debido a su sonambulismo

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, el humorista Ernesto Belloni reveló que sufre de sonambulismo hace muchos años.

Según contó, “yo de verdad soy sonámbulo, soy sonámbulo peligroso, o sea, de tirarme por las ventanas”, dijo, para luego mostrar un pijama que le regaló Nicole Putz, una de las invitadas.

Luego, el ex-Morandé con Compañía confesó que, hace muchos años, sufrió un accidente a causa de su afección, ya que se cayó tiró de una ventana mientras dormía.

“Gracias a Dios no más de dos pisos. Hace como 10 años fue el (accidente) más grande en Viña del Mar. La primera vez me tiré de una ventana durmiendo, el único problema es que estaba cerrada y yo con la desesperación me tiré y todo cortado“, recordó.

Sin embargo, no fue tan grave, ya que su golpe fue amortiguado. “Me caí arriba de unos matorrales, ahí no me pasó nada. Yo me acuerdo que salí disparado”, sostuvo Ernesto Belloni.