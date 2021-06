Ricky Martin recordó polémica entrevista de hace 21 años: “El trauma persiste hasta el día de hoy”

En una reciente entrevista con People, Ricky Martin confesó sentirse “maltratado” tras una conversación que tuvo con la comunicadora Barbara Walters para el canal ABC, hace más de 21 años.

Durante la entrevista, que fue muy comentada en ese entonces, la mujer le insistió al cantante para que asumiera su homosexualidad, algo que hizo público recién en 2010.

Sobre esto, el puertorriqueño comentó que “cuando me preguntó eso, me sentí atacado porque no estaba listo para salir del armario. Estaba muy asustado”.

La voz de “Livin’ La Vida Loca” agregó que “el trauma persiste hasta el día de hoy” debido a esa misma entrevista.

“La sexualidad es algo complicado. La atracción sexual puede ser confusa”, explicó. “Cuando estaba con mujeres, me enamoraba de ellas. Me sentía bien. La química no finge. No estaba engañando a nadie”, cerró.