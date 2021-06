“Se ve muy bien”: Alanis Morissette lució irreconocible en reciente entrevista televisiva

La cantante Alanis Morissette celebró los 25 años de su álbum debut, Jagged Little Pill, con una extensa entrevista en Today Show.

Fue en ese contexto que la conductora del programa le preguntó por su nuevo y radical cambio de look, el que llamó inmediatamente la atención de sus fanáticos, ya que nunca la habían visto así.

Según contó sobre su cambio, fue el encierro la que la hizo dejar atrás su larga cabellera castaña, dándole la bienvenida a una melena platinada.

“Todos jugaron con su cabello durante este período de pandemia, porque todos estábamos aislados”, explicó, agregando que quiso sumarse a esta tendencia.

Recordemos que la gira que celebraba el aniversario de Jagged Little Pill se llevaría a cabo en 2020, pero finalmente se pospuso debido a la pandemia del covid-19. El primer espectáculo ya está programado para el 12 de agosto, en Austin, Texas, y debería llegar a Europa en octubre, donde tendrá paradas en Madrid, Barcelona, ​​Londres o París.

.@Alanis joins us to talk about gearing up for a tour marking 25 years since her Grammy-winning album “Jagged Little Pill.” pic.twitter.com/d1D9V1d4nD

— TODAY (@TODAYshow) June 3, 2021