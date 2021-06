The Hollywood Reporter lista a las 100 mujeres más poderosas del espectáculo

The Hollywood Reporter reveló una lista en donde se destacan a las 100 mujeres más poderosas del mundo del espectáculo. El listado no tiene como objetivo solo mostrar a las actrices que más ganan, sino destacar las características que más influyen en la industria. Es por esto que se destaca el rol de productora ejecutviva de actrices como Kaley Cuoco (Big Bang Theory), Reese Witherspoon (Johnny y June) y Margot Robbie (Bombshell).

Oprah Winfrey también tiene un lugar en la lista, destacando el impacto que tuvo su entrevista con el príncipe Harry en marzo.

También se destacó el trabajo la CEO de Youtube, Susan Wojcicki, en su competencia contra Tik Tok e Instagram.

La actriz que está más elevada en la lista es Michaela Coel que además de actuar, creó, escribió y produjo la serie británica I May Destroy You. Coel rechazó un millón de dólares de Netflix y al final decidió emitir su serie por HBO y BBC One.

Krista Vernoff, productora de Grey’s Anatomy y Ellen Pompeo, actriz de la misma serie, también aparecen en la lista. Otras importantes ejecutivas que destacan en el listado son la argentina Victoria Alonso, productora ejecutiva en Marvel Studios y Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios.

En último lugar aparece Chloé Zao, la segunda mujer en ganar el Oscar como mejor directora por Nomadland.

