Johnny Knoxville y Steve-O respondieron a las acusaciones de Bam Margera por dejarlo fuera de Jackass 4

El año pasado, en pleno peak de contagios por coronavirus a nivel mundial, el equipo de Jackass anunció que estaban trabajando en su cuarta película y que volverían “más locos que nunca”.

Sin embargo, desde que comenzaron las grabaciones de la producción, los recordados chicos MTV han debido atravesar varios problemas.

El primero fue que Johnny Knoxville y Steve-O fueron hospitalizados en el segundo día de rodaje de Jackass 4, ya que se cayeron cuando estaban saltando en una cinta de correr mientras tocaban trompetas.

El segundo fue que Bam Margera, siempre recordado por su miedo a las serpientes y las bromas que le hacía a sus padres, hizo un llamado a boicotear la película, luego que sus compañeros lo “eliminaran” de la cinta debido a su comportamiento.

En ese entonces, el skater aseguró que “Jackass me hizo pasar por el infierno durante un año y medio… Escribí muchas ídeas para ellos, y si no estoy en la película y usan mis ideas, ¿cómo crees que me siento?“.

Ahora, Margera volvió a arremeter contra sus excompañeros, asegurando que su familia lo traicionó, abandonó y rechazó. “Más específicamente, fueron Jeff Tremaine y Johnny Knoxville”, dijo, causando gran polémica.

La respuesta Steve-O y Johnny Knoxville

Al enterarse de las declaraciones de Bam, Knoxville y Steve-O decidieron responder, señalando que lo sacaron de Jackass 4 debido a sus problemas con el alcohol.

“Todos hicieron lo posible para que aparecieras en la película. Todo lo que tenías que hacer era no aburrirte“, escribió Steve en la publicación. “Te sigo adorando, pero no podemos permitir ni animarte a que sigas enfermo”, agregó.

Knoxville, por su parte, señaló que “queremos que Bam esté feliz y saludable, y que obtenga la ayuda que necesita. Tratamos de hacerlo de esa manera, eso es todo lo que tengo que decir”. “No quiero entrar en una discusión pública con él, solo quiero que mejore”, añadió.