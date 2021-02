Bam Margera hizo un llamado a boicotear Jackass 4 tras ser eliminado de la cinta

La semana pasada, Bam Margera le pidió a sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo que boicotearan Jackass 4, luego de que fuera “eliminado” de ella.

El sitio LADBible subió los videos compartidos por el skater, los cuales fueron eliminados de sus redes sociales en cuestión de minutos.

En los registros, el actor -uno de los miembros principales de Jackass– afirma que Paramount borró todas las escenas de la película en las que participó, además de que el productor lo obligó a entregar muestras de orina y a tomar antidepresivos.

“Jackass me hizo pasar por el infierno durante un año y medio”, dice en el video. “Escribí muchas ideas para ellos, y si no estoy en la película y ellos usan mis ideas, ¿Cómo crees que me siento?“, agregó.

“Lo último que quiero es ir a la corte con Jeff Tremaine [director], pero en serio, ¿no estoy en ‘Jackass 4’? Si se preocupan por mí, no miren la película“, sentenció.

El productor, así como el resto del elenco del exprograma de MTV, aún no han respondido a las declaraciones de Margera.