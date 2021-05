"Porque soy choriza...": Daniela castro reveló que tuvo fuerte discusión con un taxista

A través de sus redes sociales, Daniela Castro reveló que tuvo una fuerte discusión con un taxista en las calles de Santiago.

Mediante sus Stories, la influencer contó que “estaba saliendo del estacionamiento y le iba a dar plata al señor, un señor que no era de los ‘estacionadores’ pero que estaba con su pañito. Y atrás el taxista me tocaba y tocaba la bocina. Me dijo (el caballero) ‘no importa, deme después la plata'”.

“Pasó el taxista al lado mío. Paré, porque soy choriza, y le dije ‘¡Señor! Le iba a dar plata al tío del estacionamiento y ahora por su culpa no le voy a poder dar. ¿Le va a dar plata usted? Y yo peleando, gritándole. Así que por eso estaba peleando”, agregó.

Finalmente, la ganadora de MasterChef Chile dijo que ella “quería darle plata al señor ‘estacionador’, pero el taxista egoísta peleaba”.