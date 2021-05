Fue por altoparlante: Daniela Nicolás recibió felicitaciones de un tripulante en avión de vuelta a Chile

Este fin de semana, Daniela Nicolás regresó a Chile tras viajar a Estados Unidos para representar a nuestro país en Miss Universo.

A pesar de que no ganó, la joven se manifestó muy agradecida por el apoyo recibido desde que tomó la decisión de participar en el certamen de belleza. “Honestamente no se cómo agradecer tanto cariño. Estoy impactada del amor, apoyo y recibimiento que he tenido”, dijo.

En esta línea, la actriz de 28 años contó en su cuenta de Instagram una anécdota que vivió en su viaje de regreso. “El domingo en la noche me subo al avión para volver a Chile y Francisco, un tripulante demasiado amoroso, tomó el micrófono y me dedicó unas palabras antes de despegar”, señaló.

Pero no fue el único: “Llegué a Chile y en Policía, mientras me hacían el PCR, cuando tomaban mis datos y cuando llegué al hotel sanitario, todos felicitándome por el gran trabajo que hicimos representando a Chile”.

“Es súper lindo sentir tanto cariño de tantas personas. Pronto haré un live para contarles mi experiencia y mis millones de anécdotas que, estoy segura, se van a reír conmigo ¡Los quiero un montón! De verdad que valió la pena todo el esfuerzo y esas mil noches sin dormir trabajando duro para dejar Chile en lo más alto”, escribió en una publicación compartida este martes.

Hay que señalar que Daniela Nicolás quedó desclasificada del “top 21” de Miss Universo, concurso en el que finalmente ganó México.