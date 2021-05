Lil Nas X se hizo viral en redes sociales tras sufrir vergonzoso error de vestuario en Saturday Night Live

Lil Nas X se hizo viral en redes sociales, luego que tuviera un incidente con su vestimenta durante su participación en Saturday Night Live.

Mientras cantaba su éxito “Montero (Call Me By Your Name)”, al rapero se le rajaron los pantalones, situación que fue muy comentada en redes sociales.

“No puedo creer que se me rasgaron los pantalones en vivo en la televisión”, escribió en Twitter tras el programa. “Tenía tantas ganas de bailar sobre el hombre que esto es lo que sucedió”, agregó.

Nas X trató de recrear el baile que hace en el video de la canción y cuando se dio cuenta de que los pantalones de cuero estaban rotos, reaccionó de manera divertida.