Elliot Page mostró el resultado de su cirugía a través de las redes: “Bebé trans en su primer traje de baño”

De pie, vestido con un short de baño, con el torso descubierto frente a la cámara y con una sonrisa. Así se puede ver al actor Elliot Page en una fotografía que publicó este lunes en su cuenta de Instagram.

El motivo del post era destacar el resultado que dejó la mastectomía -extracción de tejido mamario- a la que se sometió a principios de este año. Esto, en el contexto de los cambios físicos a los que se ha sometido en su proceso de transición.

“Bebé trans en su primer traje de baño”, escribió el intérprete en la publicación, que sumó múltiples comentarios de celebridades y fanáticos con elogios y cariño.

La fotografía causó sensación en redes sociales, obteniendo más de 1 millón de likes, pues se trata de la primera imagen pública de su cuerpo desde que Page comentó hace un tiempo atrás en entrevista con la revista Time acerca de su operación. En ese entonces, aseguró que el procedimiento quirúrgico “ha trasformado completamente su vida”.

En otra instancia, el actor también habló de sus intervenciones con la icónica presentadora de televisión Oprah Winfrey, en donde expresó que “quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de muchas personas”.

“Hay tal ataque a la salud trans en este momento, cuando además hay una gran falta de acceso a ella, y hay personas trans que ni siquiera quieren ir al médico”, añadió.