“Esto es maldad pura”: Daniela Nicolás contó que recibió cruel comentario respecto a su enfermedad

Tras su aplaudido paso por Miss Universo 2021, Daniela Nicolás retomó sus redes sociales con normalidad, con el fin de no perder el contacto con sus seguidores y seguidoras.

Fue en esa línea que la actriz les compartió el pantallazo de un cruel mensaje que recibió por interno, en el que un usuario se burlaba de su enfermedad indiferenciada del tejido conectivo.

“Pareces vieja con artritis, ojalá te quedes postrada”, fue parte del mensaje que le envió el o la desconocida.

Obviamente, estas palabras enfurecieron a la intérprete nacional, quien comentó lo siguiente: “Quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar a diario. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo“.

“Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer. Que no se les olvide que somos personas”, cerró.