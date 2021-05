“No me salía la voz”: Recordado exchico Rojo reveló que le pidió matrimonio a su polola

Paulo Ziabelle, el cantante que obtuvo el cuarto lugar en Rojo, el color del talento, anunció una muy buena noticia.

En conversación con el portal Fotech, el joven entregó detalles de su compromiso con Tin Azúa Beltramí, una estilista y bailarina de 27 años.

Según contó, la pedida de mano “fue algo que preparé y terminó siendo una doble sorpresa, porque esto yo se lo hice en Navidad, preparé todo para que sea sorpresa y que ella no se diera cuenta de este regalo, que sería el regalo final de la noche“.

“ero justo antes de entregarle el anillo, ella me hace un regalo a mí, unos pasajes, que era un regalo para ambos, entonces yo pensé que era un buen acertijo, porque ella también me estaba regalando algo para nosotros dos, un viaje juntos, unas vacaciones, fue muy lindo“, continuó relatando.

Sobre la pedida de matrimonio, reveló que “como nunca sentí un poco de vergüenza, no me salía la voz, titubeé, porque me estaba dando cuenta de que estaba dando un paso importante, un tremendo paso, un nuevo ciclo, una nueva era, entonces fue algo romántico, algo tierno, algo familiar, estaba mi suegra, mi hijo, su hermano, fue algo privado, pero familiar y obviamente ellos también nos felicitaron”.

“Ella me preguntó: ‘¿qué es esto?’, y yo le dije: ‘es un compromiso para dar un paso más importante’, como que me fui dando vueltas y nunca le dije concretamente: ‘te quieres casar conmigo’, que es lo que ella estaba esperando, pero después de tanta vuelta, ella entendiendo el mensaje me preguntó: ‘¿pero qué me quieres decir?’, y ahí le dije que quería comprometerme más con ella, aún más, y dar este paso y salir adelante con este matrimonio“, cerró el exchico Rojo.