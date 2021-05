“No hay mayor amor”: Naomi Campbell anunció que se convirtió en madre por primera vez a los 50 años

A través de sus redes sociales, la modelo Naomi Campbell anunció que se convirtió en madre por primera vez.

La celebridad de 50 años compartió una bella postal en Instagram, donde sus manos aparecen sosteniendo los piececitos de su bebé.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”, escribió junto a la fotografía.

Hasta el momento, la “diosa de ébano” no ha revelado el nombre del bebé, quién es el padre, si es por un vientre de alquiler o adoptada, ni siquiera cuándo ha nacido.

Como era de esperar, Campbell se llenó de felicitaciones por parte de sus colegas y amigas, quienes le enviaron cariñosos mensajes.