Yamila Reyna sobre su comentado cambio de look: “Soy muy vanguardista, quería que mi corte hablara de mí”

Este fin de semana, Yamila Reyna generó diversas opiniones entre sus seguidores y seguidoras de Instagram al revelar su nuevo look.

Y es que la argentina decidió hacerse una chasquilla asimétrica, la que acompañó por un mullet, una de las tendencias más populares de los últimos meses.

Según contó a Las Últimas Noticias, “quería un flequillo en punta y algo más desprolijo, más osado”.

Además, la argentina reconoció que se inspiró en Miley Cyrus y Úrsula Corberó para su comentado corte de cabello.

“Es un mullet desvirtuado, porque el clásico es más ordenado”, detalló, agregando que “soy muy vanguardista, quería que mi corte hablara de mí”.

“Nunca me ha interesado qué dice o qué opina la gente de mí. Me importa que me guste a mí“, sostuvo Reyna, quien recibió más de siete mil “likes”.